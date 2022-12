Im Prozess um einen Chlorgas-Anschlag in Schwäbisch Hall hat das Heilbronner Landgericht ein Urteil gefällt. Der Angeklagte wird in die Psychiatrie eingewiesen.

Ein 35-jähriger Mann, der wegen eines Chlorgas-Anschlags in Schwäbisch Hall vor dem Heilbronner Landgericht stand, wurde freigesprochen. Er soll allerdings in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen werden. So lautete das Urteil des Gerichts am Mittwochnachmittag. Der Angeklagte ist tatsächlich auch der Täter, davon war das Gericht überzeugt. Demnach hat der Mann unter anderem in einem Haus in Schwäbisch Hall giftiges Chlorgas freigesetzt und vergeblich versucht, das Gebäude anzuzünden. Einer der Tatvorwürfe lautete auf versuchten Mord. Aber sowohl das Gutachten der Verteidigung als auch der Anklage bescheinigte dem Mann eine paranoide Schizophrenie.

Gutachter: Psychische Erkrankung liegt vor

Daher forderten beide Seiten einen Freispruch - dem folgte das Gericht - mit Unterbringung in eine psychiatrische Klinik. Die Nebenklage forderte dagegen eine strafrechtliche Verurteilung.

Der Staatsanwalt sieht in dem Angeklagten eine große Gefahr für die Allgemeinheit. Auch an der Täterschaft bestand für ihn kein Zweifel. Wegen der psychischen Erkrankung war die Forderung für den Freispruch daran gebunden, dass eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet werde.

Alu-Hut aus Angst vor Strahlen

Am Montag wurde die Polizeioberkommissarin angehört, welche die Anzeige der Ex-Frau aufgenommen hatte. In den Berichten war von schnellen und starken Stimmungsschwankungen des Angeklagten die Rede. Auch dass er sich einen Hut aus Alufolie gebastelt habe, um sich vor Strahlen zu schützen und bereits mit Chemikalien experimentiert habe. Eines der Experimente habe er dabei auch der gemeinsamen Tochter vorgeführt, die daraufhin eine Augenreizung erlitten habe.

Nach mehreren Vorfällen wie zerstochenen Reifen, Lockern der Radmuttern am Auto und auch versuchtem Einbruch wurde die Frau schließlich an einem anderen Ort untergebracht.

Mögliches Motiv ist Rache

Der angeklagte Künstler soll mehrfach versucht haben, Feuer im Schwäbisch Haller Club Alpha zu legen. Die Verantwortlichen hatten ihm gekündigt, da er dort nicht nur seine Galerie hatte, sondern zeitweise auch illegal gewohnt haben soll. Zudem soll der Mann versucht haben, sich an seiner Ex-Frau und deren Anwältin zu rächen.

Außerdem soll der Angeklagte seiner ehemaligen Schwiegermutter ein Weihnachtspaket geschickt haben, in dem eine Flasche mit vergiftetem Inhalt war. Nur der Zufall und die "stümperhafte" Tatausführung hätten Schlimmeres verhindert, so die Staatsanwaltschaft.

Insgesamt gab es sieben Anklagepunkte, dazu zählten versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung, versuchte gefährliche Brandstiftung und drei Sachbeschädigungen. Der Angeklagte wurde nach umfangreichen Ermittlungen im Januar durch ein Spezialeinsatzkommando festgenommen und saß bis dahin in Untersuchungshaft. In seiner Wohnung fanden die Ermittler verschiedene chemische Substanzen.