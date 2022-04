Mehrjährige Haftstrafen wegen schwerer Brandstiftung in Talheim

per Mail teilen

Im Prozess um schwere Brandstiftung in Talheim (Kreis Heilbronn) ist das angeklagte Paar am Dienstag zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

Nach einem Feuer in einem Haus für Asylbewerber in Talheim (Kreis Heilbronn) sind eine Bewohnerin des Gebäudes und ihr Lebensgefährte zu jeweils drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden.

Mit dem Urteil folgte die Kammer weitgehend den Ausführungen der Staatsanwaltschaft, die für beide irakischen Angeklagten drei Jahre und zehn Monate Haft gefordert hatte.

Laut Sachverständigen hatte Frau keine Selbsttötungsabsicht

Die 34-jährige Frau hatte den Brand in ihrer Wohnung nach Ansicht des Gerichts im Mai 2021 gelegt, ihr 35 Jahre alter Verlobter wurde wegen Beihilfe verurteilt.

Der Richter sah es als erwiesen an, dass die Frau aus Ärger über die Wohnsituation das Feuer gelegt hatte. Sie hatte gemeinsam mit ihren drei Kindern in einer Mietwohnung in dem Mehrfamilienhaus gelebt.

Zuvor hatte sie angegeben, dass sie sich selbst töten wollte und das Feuer deshalb gelegt habe. Ein Sachverständiger konnte dies nicht bestätigen. Sie habe weder eine depressive Störung, noch passten die Brandverletzungen zu einem Suizidversuch durch Selbstentzündung.

Außerdem wurden am Tatort in Benzin getränkte Kleidungsstücke auch im hölzernen Treppenhaus gefunden, die nach Ansicht des Richters als Lunte ausgelegt waren. Auch das passe nicht zur Aussage der Frau, dass sie sich in der Wohnung selbst verbrennen wollte.

Bei dem Brand im Mehrfamilienhaus entstand Sachschaden von rund 80.000 Euro. Feuerwehr Talheim

Verteidigung des Mitangeklagten will in Berufung gehen

Der mitangeklagte Verlobte der Frau schwieg vor Gericht. Die Verteidigung hatte auf maximal zwei Jahre Haft für die Frau und Freispruch für den Mann plädiert.

Daher wurde vom Verteidiger des 35-Jährigen auch direkt zu Verhandlungsende Berufung eingelegt. Er sprach von einem "schweren Fehlurteil".

Schaden von rund 80.000 Euro

Schon kurz nach der Tat im Mai 2021 war klar, dass es sich um Brandstiftung handeln muss. Die beiden Angeklagten waren daher seit Juli vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Bei dem Feuer war ein Schaden von rund 80.000 Euro entstanden.

Weitere Hausbwohner konnten sich rechtzeitig retten

Nur durch einen glücklichen Zufall, so der Richter, habe sich bei dem Brand die im Erdgeschoss lebende Familie, mit der es oft zu Streitigkeiten gekommen sei, unverletzt in Sicherheit bringen können. Der Knall einer Verpuffung hatte sie wahrscheinlich geweckt.

Von der Anklage wegen versuchter Tötung wurde angesichts der unklaren Umstände und der Aussage der Angeklagten, sie hätte bei den Nachbarn geklopft, um diese zu warnen, abgesehen. Ob dies tatsächlich so war, konnte nicht abschließend geklärt werden.