Freispruch im Paketbomben-Prozess ist rechtskräftig

Nach dem Freispruch im Prozess um verschickte Paketbomben an Lidl in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) und ADM Wild in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist das Urteil rechtskräftig.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat mitgeteilt, dass sie keine Revision gegen die Entscheidung des Gerichts einlegen werde. Ursprünglich hatte sie eine Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren für den 67-jährigen Angeklagten gefordert.

Urteilsverkündung im Paketbomben-Prozess vor dem Landgericht Heidelberg. SWR

Die Staatsanwaltschaft war zunächst überzeugt davon, dass es der Rentner war, der im Februar drei Pakete mit Sprengstoff befüllt und unter anderem an ADM Wild in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) und an Lidl in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) geschickt hatte. Die dritte Bombe an den Kindernahrungshersteller Hipp im bayerischen Oberpfaffenhofen konnte im Paketzentrum am Münchner Flughafen abgefangen werden. Die explosiven Pakete verletzten insgesamt vier Menschen.

Täter noch auf freiem Fuß

Doch die Zweifel in dem Indizien-Prozess waren so groß, dass der Prozess mit einem Freispruch zu Ende ging. In der Urteilsbegründung erklärte der Vorsitzende Richter, das Ergebnis des Prozesses sei unbefriedigend für die Opfer, die so mit der Tat nicht abschließen könnten. Auch für die Öffentlichkeit sei es unbefriedigend, da der wahre Täter noch unentdeckt sei.