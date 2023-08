Urteil wegen Messerangriff in Heilbronner Innenstadt

Im Januar hatte ein Mann in der Heilbronner Innenstadt zwei Menschen mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Am Montag fiel das Urteil.

Im Prozess gegen einen Mann, der in der Heilbronner Innenstadt zwei Personen niedergestochen hatte, hat das Landgericht Heilbronn den Angeklagten am Montag zu 5 Jahre und 10 Monate Haft verurteilt. Das berichtet die Heilbronner Stimme. Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Jahre gefordert, die Verteidigung auf Freispruch plädiert.

Opfer wurden lebensgefährlich verletzt

Der 38-jährige Angeklagte hatte im Januar in der Heilbronner Innenstadt bei einem Streit einem Mann ein Faustmesser in die Brust gerammt und lebensgefährlich verletzt. Ein zweites Opfer wollte der Angeklagte offenbar ebenfalls mit zwei gezielten Stichen in Richtung Brust und Kopf verletzen. Der Mann konnte aber ausweichen und wurde lediglich an Oberarm und Hand verletzt. Beiden Opfern gelang schließlich die Flucht.

Der Schwerverletzte überlebte den Angriff nur durch eine Notoperation und erhebliche Bluttransfusionen, heißt es. Der Angeklagte konnte kurz nach der Tat festgenommen werden. Laut Verteidigung sei dem Messerangriff ein Angriff durch die beiden Opfer vorangegangen. Die Staatsanwaltschaft ging von einer verminderten Schuldfähigkeit aus, da der Angeklagte unter Drogen stand.