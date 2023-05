Urteil nach Angriff auf zwei Personen in Mainhardt

Der Mann, der im Oktober in Mainhardt zwei Menschen schwer verletzt hatte, muss dauerhaft in die Psychiatrie. Die Opfer konnten nur durch eine Notoperation gerettet werden.

Nachdem der Angeklagte im Oktober 2022 in Mainhardt (Kreis Schwäbisch Hall) zwei Menschen angegriffen und schwer verletzt hatte, fiel heute vor dem Landgericht Heilbronn das Urteil: Der 41-Jährige muss dauerhaft in die Psychiatrie. Sowohl Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung hatten übereinstimmend den gleichen Antrag gestellt.

Einweisung in Psychiatrie wegen Schizophrenie

Seit April stand der Mann wegen versuchten Totschlags vor Gericht, nachdem er am Morgen des 7. Oktober in Mainhardt zunächst einen 55-jährigen Mann und kurze Zeit später eine 16-Jährige mit einem Schlosserhammer schwer verletzt hatte. Beide Opfer konnten nur durch eine Notoperation gerettet werden.

Vier Tage später nahm die Polizei den 41-Jährigen fest, der seitdem in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht ist. Weil er an einer Form der Schizophrenie leidet, ging es in dem sogenannten Sicherungsverfahren nicht um eine Haftstrafe, sondern um seine dauerhafte Einweisung in eine psychiatrische Klinik.