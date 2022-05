Urteil im Prozess um getöteten Jungen erwartet

Er soll das zwei Jahre alte Kind seiner Lebensgefährtin in den Bauch getreten und auf diese Weise umgebracht haben: Ein 33 Jahre alter Mann, der in Ellwangen vor Gericht steht. Kurz vor der Tat waren Mutter und Sohn aus dem Raum Schwäbisch Hall nach Bopfingen gezogen. Heute Vormittag soll das Urteil fallen. Für den Staatsanwalt ist die Schuld des angeklagten früheren Lebensgefährten der Mutter klar erwiesen. Zeugenaussagen und Sachverständigen-Gutachten hätten gezeigt: der 33-Jährige hat das Kind aus Hass tagelang misshandelt und ihm schließlich mit einem Tritt in den Bauch tödliche Verletzungen zugefügt. Den Tod habe er billigend in Kauf genommen. Für die beiden Verteidigerinnen sind Täter, Tatort und Tatzeitpunkt unklar geblieben. Auch der Hass des Angeklagten auf das Kind oder dessen Vater sei nicht erwiesen. Sie sehen auch in der Mutter des Jungen und in dessen älterem Bruder mögliche Täter.