Heilbronn: Staatsanwalt fordert zehn Jahre Haft im Messerstecherprozess

Im Prozess gegen einen Mann, der sich wegen versuchten Totschlags und Körperverletzung vor dem Landgericht verantworten muss, fordert die Staatsanwaltschaft jetzt zehn Jahre Haft.

Der 38-jährige Angeklagte soll im Januar in der Heilbronner Innenstadt auf zwei Männer eingestochen haben. Am ersten Prozesstag wurden die Anklage verlesen und Videos gezeigt, die von Passanten gedreht wurden, die die Tat offenbar gefilmt haben. Am Montag sind die Plädoyers gehalten worden. Der Staatsanwalt fordert zehn Jahre Haft, die Verteidigung Freispruch.

Zwei Menschen schwer verletzt

Konkret wird dem 38-jährigen Angeklagten vorgeworfen, im Januar in der Heilbronner Innenstadt im Streit einem Mann ein Faustmesser in die Brust gerammt und dadurch lebensgefährlich verletzt zu haben. Ein zweites Opfer wollte er offenbar ebenfalls mit zwei gezielten Stichen in Richtung Brust und Kopf ausschalten, der Mann konnte aber ausweichen und wurde lediglich an Oberarm und Hand verletzt. Beiden Opfern gelang letztlich die Flucht.

Staatsanwaltschaft fordert zehn Jahre Haft

Der Schwerverletzte überlebte den Angriff nur durch eine Notoperation und erhebliche Bluttransfusionen, heißt es. Der Angeklagte konnte kurz nach der Tat festgenommen werden. Der Angeklagte ist seit Januar in Untersuchungshaft, es gebe laut Staatsanwalt, eine verminderte Schuldfähigkeit, da die Taten unter Drogeneinfluss verübt wurden. Deshalb fordere er nur zehn anstatt über elf Jahre Haft, jedoch solle der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt und die Verfahrenskosten tragen.

Die Verteidigung plädiert auf Freispruch: Nach ihrer Aussage sei dem Messerangriff ein Angriff der Opfer vorausgegangen. Der Angeklagte habe sich verteidigt. Ein Urteil wird in der kommenden Woche erwartet. In Heilbronn hat die Tat wegen der zahlreichen Blutspuren in der Innenstadt für Aufsehen gesorgt.