Das Landgericht Heilbronn hat einen Autofahrer zu vier Jahren Haft verurteilt. Er war nachts im Kreis Ludwigsburg in eine Menschengruppe gefahren und hatte sich nicht um die Verletzten gekümmert. Der tödliche Unfall passierte im Mai 2019 in Sachsenheim. Der Autofahrer erfasste eine Gruppe junger Menschen. Ein 21-Jähriger starb, drei weitere wurden schwer verletzt. Der Fahrer stellte sich erst später der Polizei. Stets beteuerte er, nicht gesehen zu haben, mit was er zusammengestoßen sei. "Sie überließen es letztlich dem Zufall, ob die Verletzten überleben oder nicht", so der Richter zum Abschluss des Prozesses am Montag. In seinem letzten Wort bat der Autofahrer erneut um Entschuldigung, der Tag des Unfalls sei der schlimmste seines Lebens. Mit vier Jahren Freiheitsstrafe bliebt das Gericht deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die acht Jahre gefordert hatte.