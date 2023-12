Der Mann, der für vier Brände in Tauberbischofsheim verantwortlich sein soll, wurde vom Amtsgericht zu zwei Jahren Bewährung verurteilt. Das forderte auch die Staatsanwaltschaft.

Der 32-jährige Angeklagte hat dem Gericht zufolge vier Brände in den Wäldern rund um Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) gelegt. Die Strafe dafür: zwei Jahre auf Bewährung.

Vier Brände innerhalb von zwei Wochen

1.500 Quadratmeter Wald hat der Mann mit den vier gelegten Bränden beschädigt, so die Anklage. Im Zeitraum vom 5. bis zum 16. Juni 2023 - also innerhalb von nicht einmal zwei Wochen - brannte es gleich vier Mal in den Waldgebieten Edelberg und Hamberg bei Tauberbischofsheim. Das Gericht war am Donnerstag überzeugt: Die Brände hat der Angeklagte gelegt.

Nach den Feuern hatte die Polizei intensiv nach einem Brandstifter gesucht. Bei einer Kontrolle in der Nähe eines Tatorts hat sie den jetzt Verurteilten überprüft - er hatte mehrere Feuerzeuge dabei. Eine Wohnungsdurchsuchung ergab dann laut Polizei weitere Hinweise.

Begehung eines der Brandorte am Edelberg mit der Feuerwehr SWR

Gericht folgt Staatsanwaltschaft

Mit dem Urteil einer zweijährigen Bewährungsstrafe folgt das Gericht der Staatsanwaltschaft, die genau das gefordert hatte. Auch die Verteidigung plädierte auf eine Bewährungsstrafe. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Der Haftbefehl gegen den 32-Jährigen wurde aufgehoben.