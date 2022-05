per Mail teilen

Die Ursache für den Großbrand in der Holzlagerhalle einer Stuhlfabrik in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) am frühen Montagmorgen ist noch unklar, die Ermittlungen laufen. Die Polizei schätzt den Schaden nach neuesten Angaben auf rund 1,3 Millionen Euro. Die Feuerwehr war im Großeinsatz, verletzt wurde niemand.