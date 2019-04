Ein von einer Spedition in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) stammendes Reinigungsmittel soll die Schozach vergangene Woche verunreinigt und tausende Fische getötet haben. Die Polizei ermittelt, was falsch gelaufen ist.

Das Landratsamt Heilbronn geht davon aus, dass bereits am vergangenen Dienstag bei einer Spedition in Ilsfeld im Kreis Heilbronn ein 1.000 Liter Behälter mit einer Chemikalie für Reinigungsmittel kaputt gegangen ist. So soll die Chemikalie über die Grundstücksentwässerung in den Fluss gelangt sein. Bekannt wurde der Fall erst am Donnerstag, als die ersten toten Fische gefunden wurden. Daraufhin wurde von Einsatzkräften versucht, das verseuchte Wasser zu verdünnen und zu beseitigen.

Unglück trotz Monitoring

Im August 2015 hatte es im Land einen ähnlichen Vorfall gegeben: Bei dem sogenannten Jagst-Unglück hatte eine Giftblase 20 Kilometer eines ökologisch reichen Flussabschnitts in kurzer Zeit zerstört. Daraufhin hatte das baden-württembergische Umweltministerium Düngemittel-Lagerstätten an Flüssen untersuchen lassen. Diese Überprüfung der Düngemittel war aber nur auf eine Stoffklasse bezogen und konnte deshalb das Fischsterben in der Schozach nicht verhindern.

Dieses "Monitoring" hat dazu geführt, dass Mängel und unsichere Lagerstätten beseitigt worden sind. Auch an der Schozach gab es ein Düngemittellager, das untersucht worden ist. Aber andere Lagerstätten und Umschlagplätze von gefährlichen Stoffen, zu denen auch Speditionen gehören, wurden ausgelassen. Dort gebe es von vornherein gesetzliche Vorschriften, die eingehalten werden müssten, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums. Da habe man bei der Menge der Betriebe nicht noch einmal extra nachgeprüft.

Dauer 02:45 min Aufarbeitung beginnt Kaum ein Ereignis hat die Menschen in der Regio in der letzten Zeit so betroffen gemacht wie das Fischsterben in der Schozach bei Heilbronn. Vor allem Pächter und Eigner der Fischwasser sind tief betroffen. Sich morgens mit der Angel an den Bach setzen – das wird für lange Zeit nicht möglich sein. Doch jetzt gilt es erst einmal, alles zusammenzutragen und aufzuarbeiten.

Wasserqualität wird weiter überprüft

In der Schozach ist der Fischbestand am offensichtlichsten betroffen. Noch ist unklar, ob es ein Totalausfall ist, Kleinstlebewesen haben wohl zum Teil überlebt. Die Wasserqualität wird weiter überprüft. Erste Schätzungen eines Fischereivereins beliefen sich auf rund 30.000 Euro Schaden nur im eigenen Fischwasser. Wie lange das Ökosystem in der Schozach betroffen sein wird und wann der Fischbestand wieder normal ist, kann jetzt noch niemand sagen.

Pächter erwägen rechtliche Schritte gegen Verursacher

Am Mittwoch wollen Pächter und Eigner der Fischwasser über das weitere Vorgehen beraten. Gegebenenfalls wollen sie auch rechtliche Schritte gegen den mutmaßlichen Verursacher einleiten. Am Mittwoch sollen die Fischereivereine zunächst Menge und Arten der geborgenen Fische mitteilen. Zum Beispiel hatte der Verein in Lauffen (Kreis Heilbronn) am Samstag rund 180 Kilo tote Fische aus dem Wasser geholt. Döbel, Hasel, Rotauge, Schmerle, Stichlinge, man habe gar nichts mehr gefunden, was noch gelebt habe, so der Vereinsvorsitzende Manfred Dörfler.