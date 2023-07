Urlaubsziele: "Liebliches Taubertal" zählt als Geheimtipp

Aufgrund hoher Flugpreise werden Urlaubsziele in der Region Heilbronn-Franken immer beliebter. Das Taubertal gehört dazu und verzeichnet wachsende Touristenzahlen.

Deutschland und auch die Region Heilbronn-Franken werden immer beliebter. Und immer häufiger machen Menschen hier Urlaub - nicht erst seit der Corona-Pandemie, aber seitdem lernen Reisende die Region als Urlaubsort noch mehr zu schätzen. Zwei Jahre nach der Pandemie sprechen immer noch einige Punkte für einen Urlaub in der Nähe. So sei für einige das Klima in Deutschland angenehmer und auch die Preise seien mit einer Reise in der Region freundlicher für den eigenen Geldbeutel.

Flüge bis zu 20 Prozent teurer

Laut Andreas Kühner, Geschäftsführer des Omnibusunternehmens "Gross" in Heilbronn, seien die Preise für Flüge in diesem Jahr zwischen 15 und 20 Prozent gestiegen. Dadurch spüre er eine höhere Nachfrage bei Busreisen und Urlaubszielen, die sich in Deutschland befinden.

"Liebliches Taubertal" zählt als beliebtes Urlaubsziel

Eines der beliebtesten Urlaubsziele in der Region ist das Taubertal (Main-Tauber-Kreis). Vom Radfahren, Wandern bis zu verschiedenen Kulturangeboten hat es so einiges zu bieten. Sven Dell, der Tourismus-Geschäftsführer des "Lieblichen Taubertals", ist stolz auf die steigenden Gäste-und Übernachtungszahlen.

Das Taubertal zählt als Fünf-Sterne-Radregion zu einem beliebten Reiseziel für Radsportler und Naturfreunde. So bietet das Taubertal von Rothenburg bis Wertheim eine Radstrecke durch die Natur. Für Sven Dell ist es wichtig, diesen Radtourismus zu unterstützen und zu fördern. Deshalb gibt es auch von April bis Oktober einen Rad-Bus, der den Radtransport kostenfrei absichert.

Für spontane Urlaubsbuchungen gäbe es noch günstige Last Minute-Angebote, die auf der Homepage des Taubertals gelistet sind, so Sven Dell weiter.