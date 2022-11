Öhringen-Ohrnberg: Telefonzelle als Hofladen

Am Montag wird an den restlichen Telefonzellen in Deutschland die Münzzahlung deaktiviert. Was aus den gelben Häuschen werden könnte, kann man zum Beispiel in Ohrnberg sehen.

Den rund 12.000 übrig gebliebenen Telefonzellen in Deutschland geht es an den Kragen. Am Montag wird bundesweit die Münzzahlung in den Häuschen deaktiviert. Bis Anfang 2025 sollen alle abgebaut werden. Doch was könnte aus ihnen werden? In Öhringen-Ohrnberg (Hohenlohekreis) steht schon seit sechs Jahren eine ausgemusterte Telefonzelle. Hannes Pfisterer nutzt sie als kleinen Hofladen. Hannes Pfisterer vor seinem Telefonzellenlädle. Hannes Pfisterer Er hat sie dazu selbst umgebaut. Darin gibt es einen Eierkühlschrank, Kartoffeln, Zwiebeln. Auch Honig hatte er schon einmal dort angeboten, es kam aber zu Diebstählen, deswegen gibt es den jetzt direkt am Haus. Für Kartoffeln musste ein Verkaufsraum her Auf die Idee kam er vor sechs Jahren. Damals baute er verschiedene Kartoffelsorten an, die gelben seien besonders gefragt gewesen. Für diese brauchte es einen trockenen Verkaufsraum. Dann kam er auf die Idee der Telefonzelle. Da stand eine in einem Nachbarort bei jemandem im Garten und war abgeschlossen. Hannes Pfisterer holte sie ab, hat sie umgebaut und hergerichtet, seitdem steht sie vor dem Haus als Hofladen. Echte Telefonzelle in Ohrnberg manchmal genutzt Pfisterer mit seinen 29 Jahren war selbst durchaus einige Male auf eine echte, funktionierende Telefonzelle angewiesen. In Ohrnberg gab es eine Telefonzelle, da musste er schon mehrfach im Jahr zuhause anrufen, dass er gern abgeholt werden wolle bei Sturm und Regen. Interessenten können sich bei der Telekom melden Die Telekom teilt übrigens mit, wer sich für eine der ausgemusterten Telefonzellen interessiert, kann sich über Hotlines oder das Internet an sie wenden. Man müsse sich aber auf eine lange Warteliste einstellen. Gelbe Häuschen hätten sie jedoch schon lange nicht mehr im Angebot.