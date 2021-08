Starker Regen und teils Hagel hielten Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag Polizei und Feuerwehr im Kreis Heilbronn auf Trab.

Über 20 Einsätze zu Unwetterereignissen verzeichneten die Feuerwehren im Kreis und in der Stadt Heilbronn. Mehrmals mussten Einsatzkräfte zu überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern ausrücken. Menschen wurden nicht verletzt. Kurz hat es auch leicht gehagelt, so die Feuerwehr Untergruppenbach. Amateuraufnahmen im Internet zeigen es.

Untergruppenbacher Feuerwehr die Nacht durch im Einsatz

Besonders betroffen waren Brackenheim, Lauffen, Ilsfeld, Obersulm, Flein, Talheim, schreibt die Polizei. Viele Einsätze verzeichnete auch die Feuerwehr in Untergruppenbach, so Kommandant Timo Hägele: Ein paar Keller und Straßen waren vollgelaufen, in einer Tiefgarage stand das Wasser rund einen Meter hoch. Um etwa 21:30 Uhr kam die erste Unwetter-Einsatzmeldung. Die Nacht hindurch bis um etwa 5 Uhr war die Untergruppenbacher Feuerwehr im Einsatz - mit rund 60 Kräften, Hilfe gab es von rund 20 Kolleginnen und Kollegen aus Heilbronn. Nachmeldungen und weitere Einsätze wegen vollgelaufener Keller und umgestürzter Bäume folgten wenige Stunden später am Sonntagvormittag.

Auch zwischen Flein und Talheim stürzten Bäume um. Die Dimbacher Straße in Obersulm-Willsbach musste wegen Überflutung zeitweise gesperrt werden, ebenso die Waldkreuzung im Bereich Flein/Talheim.

Kleine Straße in Pfedelbach unter Wasser

Im Main-Tauber-Kreis und im Kreis Schwäbisch Hall war es ruhig, so die Polizei. Auch im Hohenlohekreis gingen kaum Unwetter-Meldungen ein, heißt es. In Pfedelbach (Hohenloherkeis) allerdings stand eine kleine Straße in der Ortsmitte unter Wasser.