Unwetter: Viele Einsätze nach Starkregen in Heilbronn und Neckarsulm

In Heilbronn sind Polizei und Feuerwehr am Montagabend zu rund 50 Unwetter-Einsätzen ausgerückt. Bei Audi in Neckarsulm musste die Produktion gestoppt werden. Am Morgen ist sie wieder angelaufen.

Viele Zufahrtsstraßen zum Neckarsulmer Audi-Werk wurden wegen der Wassermassen gesperrt, berichtete die Polizei. Die Feuerwehr konnte das Wasser im Audi-Werk noch am Abend abpumpen. Die Kreisstraße im Bereich Tor 3 war mit Geröll und Schlamm überflutet. Die Stadt sperrte den Abschnitt zeitweise. Betroffen waren laut eines Neckarsulmer Audi-Unternehmenssprechers von dem zeitweisen Wassereintritt vor allem der Karosseriebau, das Presswerk und Teile der Montage. Dies führte am Ende der Spätschicht zu einer Produktionsunterbrechung von rund einer Stunde. Noch bis spät in die Nacht hätten Reinigungsarbeiten stattgefunden. "Nach aktueller Beurteilung erwarten wir keine nachhaltige Beeinflussung der Produktion. Heute Morgen ist die Produktion wieder normal angelaufen. Dass das Wasser so schnell gestoppt und entfernt werden konnte, lag auch am Hochwasserschutz-Konzept von Audi." Feuerwehrlöschzug bei der Anfahrt zum Audi-Werk nach Unwetter und Starkregen Leonard Buchner / Einsatz-Report24 Bild in Detailansicht öffnen In Neckarsulm (Landkreis Heilbronn) stand durch die Unwetter das Werk des Automobilherstellers Audi unter Wasser. 7Aktuell Bild in Detailansicht öffnen Feuerwehrleute im Einsatz nach Unwetter und Starkregen bei Audi in Neckarsuln Leonard Buchner / Einsatz-Report24 Bild in Detailansicht öffnen Einsatzkräfte der Feuerwehr nach dem Umwetter vor dem Audi-Forum in Neckarsulm Leonard Buchner / Einsatz-Report24 Bild in Detailansicht öffnen Nach Unwetter und Starkregen Feuerwehrleute auf überfluteter Straße Leonard Buchner / Einsatz-Report24 Bild in Detailansicht öffnen Abgesperrte Straße bei Nacht: Nach Unwetter und Starkregen mussten Zufahrtsstraßen gesperrt werden Leonard Buchner / Einsatz-Report24 Bild in Detailansicht öffnen Überflutete Straße nach Unwetter in Heilbronn und Neckarsulm Leonard Buchner / Einsatz-Report24 Bild in Detailansicht öffnen Überschwemmte Straße nach Unwetter in Heilbronn und Neckarsulm Leonard Buchner / Einsatz-Report24 Bild in Detailansicht öffnen Überschwemmte Straßenkreuzung nach Unwetter in Heilbronn und Neckarsulm Leonard Buchner / Einsatz-Report24 Bild in Detailansicht öffnen Die Werksfeuerwehr war mit 50 Kräften im Einsatz, die Feuerwehren der umliegenden Kommunen mit 120. Nach dem Hochwasser im Jahr 2016 habe es für den Audi-Standort Neckarsulm zusätzliche Hochwasserschutz-Maßnahmen gegeben. "Dazu gehören, unter anderem, die Entwicklung und Einführung eines speziellen Hochwasser-Frühwarnsystems und die Anschaffung verschiedener technischer Geräte, wie beispielsweise Barrieren, Pumpen, Schläuche oder Auslegetechnik sowie Transportmittel für den Hochwasserschutz. Das Zusammenspiel aller Maßnahmen erproben Audi und die angrenzenden Feuerwehren in regelmäßigen Abständen bei groß angelegten Hochwasser-Einsatz-Übungen." Hochwasserschutz-Einrichtung vor dem Audi-Werksgelände in Neckarsulm SWR Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen In Heilbronn liefen viele Keller durch den Starkregen voll, auch Straßen sind überflutet worden. Zwischen 20 und 22 Uhr gingen über 50 Anrufe bei der Polizei wegen Starkregen ein, so ein Sprecher. Insgesamt hat die Freiwillige Feuerwehr Neckarsulm von 20 Uhr bis um 6 Uhr mit 155 Mann 251 Einsätze bewältigt. Unterstützt würden sie dabei von den Wehren aus Heilbronn, Erlenbach und Untereisesheim. Streifenwagen überschlägt sich auf der Autobahn Drei Unfälle verzeichnete die Polizei am Abend auf der A6 bei Bad Rappenau und bei Untereisesheim. Ein Mensch sei verletzt worden. Bereits am Montagnachmittag hat sich auf der Autobahn A6 bei Ellhofen auf der Fahrt zum Einsatz ein Streifenwagen der Polizei überschlagen. Der Fahrer hat bei Aquaplaning die Kontrolle verloren und ist von der Straße abgekommen, teilte ein Sprecher mit. Der Fahrer und die Beifahrerin wurden verletzt.