Starkregen im Raum Heilbronn: Unwettereinsatz der Feuerwehr beendet

Im Raum Heilbronn hat die Feuerwehr nach dem Starkregen am Donnerstagabend immer wieder ausrücken müssen. Schwerpunkte waren Flein und Heilbronn.

Fast 50 Einsätze musste die Freiwillige Feuerwehr Flein (Kreis Heilbronn) in der vergangenen Nacht bewältigen: Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen, auch die Sandberghalle war stark betroffen.

Am Freitagvormittag konnten die letzten Arbeiten beendet werden. Kämmerer Jürgen Häcker erinnert sich an den großen Regen, der Flein vor zwei Jahren heimsuchte: "Damals war es enorm, aber lange nicht so wie in diesem Jahr."

Auch in Heilbronn sind die größten Schäden beseitigt. Verkaufsleiter Tobias Albrecht vom Autohaus Stadel schätzt seinen Schaden auf 40.000 Euro. Das Autohaus war nicht zum ersten Mal betroffen, Albrecht sieht Handlungsbedarf, aber für genau Pläne sei es noch zu früh.

Unwetterfolgen beim Autohaus Stadel in Heilbronn SWR

Schlammwasser im Autohaus

Gegen 18 Uhr fing es im Heilbronner Raum an bedrohlich zu donnern, was folgte war ein kurzes, aber heftiges Unwetter. Stark betroffen war davon auch der Heilbronner Süden. Dort wurde laut Feuerwehr Bäume entwurzelt, Äste fielen auf Autos und Wasser lief in Keller und Wohnungen.