Heilbronn-Franken: beim Unwetter bisher glimpflich davongekommen

In Heilbronn-Franken sind nach Polizeiangaben keine größeren Unwetterschäden gemeldet worden. Ein paar Einsätze gab es dennoch.

Während in der Nacht auf Freitag in großen Teilen Baden-Württembergs heftiges Gewitter mehrere Einsätze von Feuerwehr und Polizei erforderten, ist Heilbronn-Franken bisher recht glimpflich davongekommen.

Umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller

Ein paar Einsätze gab es allerdings auch in der Region: An der A81 bei Mundelsheim sowie zwischen Forchtenberg und Weißbach (Hohenlohekreis) gab es allerdings mehrere umgestürzte Bäume. Vereinzelt seien auch Keller vollgelaufen, beispielsweise in Niederstetten (Main-Tauber-Kreis), so eine Polizeisprecherin.

Im Landkreis Schwäbisch Hall gab es für die Polizei fünf kleinere, unwetterbedingte Einsätze. Über Verletzte ist nichts bekannt. Im Gegensatz zu anderen Landesteilen sei die Region Heilbronn-Franken "noch glimpflich davongekommen", hieß es.

Weitere Gewitter erwartet

Am Freitagbend und in der Nacht werden erneut Gewitter in der Region erwartet, teilweise mit Unwettergefahr.