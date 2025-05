"Unwetter": Aquaplaning auf der A81 und umgestürzte Bauzäune in Neckarsulm

Das befürchtete Unwetter am Mittwochabend hat in Heilbronn-Franken keine größeren Schäden verursacht. Aus dem Main-Tauber-Kreis meldete die Polizei aber Aquaplaning auf der A81.

Viele Wolken, dunkler Himmel, die ersten Regentropfen - gegen 17 Uhr am Mittwochnachmittag ist in der Region das angekündigte Unwetter losgegangen. Doch es blieb vielerorts weitgehend harmlos. Die Polizei meldet am Donnerstagmorgen trotzdem einige Schäden: So kam es vor allem im Main-Tauber-Kreis aufgrund von Aquaplaning zu mehreren Verkehrsunfällen.

Aquaplaning und umgestürzte Bauzäune: Sturmböe fegt über Baustelle

Inbesondere auf der A81 im Bereich rund um Großrinderfeld und Tauberbischofsheim (beide Main-Tauber-Kreis) wurde es für so manch einen Autofahrer kurzzeitig gefährlich. Nach Angaben eines Polizeisprechers krachte es infolge von Aquaplaning mehrmals. Dabei blieb es jedoch bei Blechschäden, heißt es. Verletzte wurden bislang nicht gemeldet.

Auch in der Neckarsulmer Innenstadt (Kreis Heilbronn) sorgte der starke Wind für Probleme an einer Baustelle: Mehrere Bauzäune wurden umgeweht und blockierten zeitweise Gehwege. Die örtliche Feuerwehr war im Einsatz, um die Gefahrenstellen zu sichern.

Trotz der teilweise heftigen Regenfälle und Windböen blieb die befürchtete Unwetterlage damit aus Sicht der Einsatzkräfte "relativ glimpflich". Auch aus anderen Teilen der Region wurden keine gravierenden Schäden gemeldet. Die Wetterlage soll sich im Laufe des Tages weiter beruhigen.