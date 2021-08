Unterwasser-Rugby ist sicherlich nicht jedem bekannt: In Heilbronn trainieren seit Jahren Sportler im kühlen Nass - und das auch zu Corona-Zeiten.

Beim Unterwasser-Rugby in Heilbronn wurde der etwas martialisch anmutende Sport Rugby, der hierzulande auch kein Breitensport ist, einfach mal ins Freibad oder Hallenbad verlegt. Man nehme also ein Schwimmbecken, zwei Tore, einen Ball und zwei Teams – und los geht's.

Etwa dreimal die Woche trainiert das Heilbronner Unterwasser-Rugby-Team im Schwimmbad: Im Sommer im Freibad und, sobald die Außentemperaturen sinken, geht's für die Spielerinnen und Spieler, die beim Heilbronner Tauchclub angesiedelt sind, nach drinnen ins Hallenbad. In Corona-Zeiten müssen wie überall bestimmte Hygieneregeln beachtet werden, so darf beispielsweise die eigene Ausrüstung nicht weitergegeben werden.

Unterwasser-Rugby-Sportler müssen einstecken können

Wie bei so vielen Vereinssportarten wird auch beim Unterwasser-Rugby mit harten Bandagen gekämpft, nur eben in Badeklamotten, mit Taucherbrille, Schnorchel und Flossen - und, wo es geht und nötig ist, mit Schützern. Leichte Verletzungen bleiben da nicht aus - kein Problem für die Sportlerinnen und Sportler, die doch einiges einstecken können.

Gespielt wird mit einem mit Salzwasser gefüllten Ball auf zwei Körbe unter Wasser. Dabei sind Koordination, Ausdauer, Kraft, Geschicklichkeit und ein großes Lungenvolumen gefragt. Schließlich müssen die Heilbronner Unterwasser-Rugby-Männer und -Frauen auch mal einige Zeit unter Wasser durchhalten.

Nachwuchs gesucht

Gestandene Kerle sind im Heilbronner Verein zwar in der Überzahl – aber auch Frauen und Mädchen sind herzlich willkommen, heißt es. Die ein oder andere Vereinskollegin zum Beispiel hat in der Nationalmannschaft schon einmal die Weltmeisterschaft nach Hause geholt. Und auch bei den Männern sind schon einige fürs Deutsche Nationalteam baden gegangen.

Derzeit fehlt allerdings, wie in vielen Vereinen, der Nachwuchs - der wird dringend gesucht. Denn so könnte man vielleicht an vergangene Bundesliga-Zeiten anknüpfen. Der Aufstieg aus der Landesliga heraus ist in dieser Saison auf jeden Fall angepeilt.