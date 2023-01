Bürger sammeln Unterschriften für Straßensanierung in Wertheim

per Mail teilen

Auf der Landesstraße zwischen Mondfeld und Grünenwört kommt es immer wieder zum Rangieren oder sogar zu Unfällen. Bürger wollen dagegen vorgehen.

In Wertheim und in Freudenberg (beide Main-Tauber-Kreis) werden bis Monatsende Unterschriften für eine Sanierung der Landesstraße 2310 zwischen den Teilorten Mondfeld und Grünenwört gesammelt. Die gesammelten Unterschriften sollen im Stuttgarter Verkehrsministerium abgegeben werden. Das Land plant dort keine Sanierung.

Der Mondfelder Ortsvorsteher Eberhard Roth sieht dagegen dringenden Handlungsbedarf: "Katastrophaler Zustand des Asphalts und viel zu eng, sodass es im Schwerverkehr immer wieder zu Berührungsunfällen kommt."

Das und mehr erzählte er SWR4-Moderatorin Ina Beck im Gespräch am 3. Januar 2023:

OB will Brief an Verkehrsminister schreiben

Die Stadt Wertheim hatte der privaten Unterschriftenaktion Ende Dezember ihre Unterstützung zugesagt. Die Unterschriftenliste soll auf der Homepage der Stadt zum Download bereitgestellt und im Rathaus ausgelegt werden. Der Wertheimer Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez (SPD) kündigte außerdem an, einen Brief an Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) schreiben zu wollen.