Bad Rappenau: Unterschriften für Krebsbachtalbahn übergeben

In Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) sind am Mittwoch Unterschriften für die Reaktivierung der Krebsbachtalbahn an die Stadt übergeben worden - deutlich mehr als gefordert.

Die Bürgerinitiative (BI) hofft, trotz Ablehnung des Gemeinderats die Bahnstrecke wieder aktivieren zu können. Laut BI sind deutlich mehr Unterschriften zusammengekommen als nötig. Das zeige, dass die Bürgerinnen und Bürger hinter dem Anliegen stünden, so Jörg Haffelder, eine von drei Vertrauenspersonen der BI. Ordnungsamt prüft Zulässigkeit Eva Goldfuss-Siedl von der Stadt Bad Rappenau sagte dem SWR: "Es wurde ein dicker Ordner übergeben. In diesem waren gesammelt 2.295 Unterschriften. Diese werden nun in unserem Ordnungsamt geprüft, auf Zulässigkeit." Sollten ausreichend Unterschriften vorliegen, so Goldfuss-Seidl, werde der Gemeinderat entscheiden, ob das Bürgerbegehren zulässig ist. Diese Sitzung ist nach den Sommerferien für den 29. September angesetzt.

