Wertheim: 16.000 Unterschriften für den Erhalt der Rotkreuzklinik

per Mail teilen

Die Gewerkschaft ver.di initiierte ein Unterschriftensammlung für eine kommunale Trägerschaft der Klinik in Wertheim. Die Unterschriften begeistern den OB.

Mehr als 16.000 Menschen wollen eine Wertheimer Klinik (Main-Tauber-Kreis) in kommunaler Trägerschaft. Mehrere Unterschriftenlisten wurden am Dienstag an den Oberbürgermeister übergeben.

Rund ein Drittel der Unterschriften aus Wertheim selbst

Rund 16.000 Unterschriften, von denen etwa 6.000 aus Wertheim stammen, seien ein wichtiger Baustein für den Erhalt des Krankenhauses, so Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez (SPD). Er sieht die Unterschriftensammlung als "starkes Signal". Initiiert wurde die Aktion von der Gewerkschaft ver.di. Die Belegschaft der Klinik im Insolvenzverfahren brauche jetzt schleunigst eine Perspektive, hieß es bei der Übergabe. Die Stadt prüft derzeit, unter welchen Rahmenbedingungen die Rotkreuzklinik in die Trägerschaft der Stadt zurückkehren könnte.

Der Gemeinderat will am Mittwochmittag nichtöffentlich über das weitere Vorgehen beraten. Wegen der Auswirkungen auf die Stadt und die Menschen brauche es Gründlichkeit, Genauigkeit und externes Fachwissen, teilte OB Herrera Torrez mit.