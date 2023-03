Frankenbahn: 5.000 Unterschriften an Verkehrsminister übergeben

Auf der Frankenbahn zwischen Lauda und Osterburken fährt derzeit die Bahn probeweise im Stundentakt - noch bis Jahresende. Wie es dann weitergeht, ist noch nicht klar.

Die Bürgerinitiative "Frankenbahn für alle" hat am Montagmittag 5.005 Unterschriften ins Verkehrsministerium in Stuttgart gebracht. Diese fordert, dass der Stundentakt zwischen Lauda (Main-Tauber-Kreis) und Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) auch nach Jahresende weitergeht.

Baden-Württembergs Verkehrsminister Hermann (Grüne) sagte dem SWR, er sei optimistisch:

Verkehrsminister Hermann zuversichtlich

Der Probebetrieb war in Sachen Auslastung - auch wegen der Pandemie - noch unter den Erwartungen geblieben. Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann ist aber optimistisch. Denn durch das neue Jugendticket und das Deutschlandticket ab Mai kämen neue günstige Tickets hinzu. Er hofft, dass dadurch mehr Menschen umsteigen, und solche Fahrgastzahlen entstünden, die einen dauerhaften Stundentakt rechtfertigen würden. Er arbeite gerade mit den Landräten ein entsprechendes Konzept aus. Zwar gebe es noch keine endgültige Lösung, so Hermann gegenüber dem SWR, er sei aber zuversichtlich, dass sie eine positive Lösung finden würden.

Die Bürgerinitiative "Frankenbahn für alle" bei der Unterschriftenübergabe an Verkehrsminister Winfried Hermann SWR Christoph Schöneberger

Ahorns Bürgermeister grundsätzlich optimistisch

Bei der Unterschriftenübergabe war auch der Bürgermeister von Ahorn (Main-Tauber-Kreis) Benjamin Czernin (parteilos). Er sei sehr froh, dass der Termin stattgefunden habe, damit werde deutlich, dass Land und Minister den Wunsch eines dauerhaften Stundentaktes auf der Strecke ernst nehmen. Jetzt sei er erst einmal grundsätzlich optimistisch. Die ganze Delegation habe heute Bahnhöfe etwa in Boxberg-Wölchingen (Main-Tauber-Kreis) in Ahorn-Eubigheim oder in Rosenberg (Neckar-Odenwald-Kreis) genutzt, sei von dort nach Stuttgart gefahren. Ohne den Stundentakt wäre das so nicht möglich, sagte er dem SWR.

Bürgerinitiative: Probebetrieb zeigt echte Auslastung nicht

Manfred Silberzahn von der Bürgerintiative "Frankenbahn für alle" sei es wichtig gewesen, zu zeigen, dass die Bevölkerung den Stundentakt wolle. Die Initiative glaubt, erst wenn ein echter Dauerbetrieb der Verbindung besteht, würden die Menschen sich darauf einlassen, und Zweit- oder Drittwagen abschaffen und auf die Schiene umsteigen. Auch dann könne man erst die abgelegeneren Gebiete per Bus an die Schiene anschließen.

Die Bürgerinitiative will nicht abwarten und Tee trinken, so Silberzahn weiter. Die Unterschriftenübergabe an den Minister sei lediglich ein Etappenziel. Die Arbeit gehe weiter.