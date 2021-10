Unterschiedliche Corona-Regeln bei Maskenpflicht in Stuttgart und Heilbronn

In Heilbronn sind am Freitagmorgen die strengeren Corona-Regeln in Kraft getreten. Sie unterscheiden sich in Teilen von der Allgemeinverfügung, die in Stuttgart gilt. Die Unterschiede betreffen die Ausnahmen von der Maskenpflicht in den Fußgängerzonen.

Wird nach Angaben der Pressestelle der Stadt Stuttgart Rauchen in den Fußgängerzonen geduldet, müssen in Heilbronn - so eine Sprecherin - Raucher auf Gebiete ohne Maskenpflicht ausweichen. Auch Bauarbeiter werden unterschiedlich behandelt. In Stuttgart sind sie von der Maskenpflicht befreit, in Heilbronn nur innerhalb einer gekennzeichneten Baustelle. Radfahrer und Kleinkinder ohne Maske Damit gibt es nicht nur von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Regelungen sondern auch von Risikogebiet zu Risikogebiet innerhalb eines Bundeslands. In beiden Städten Heilbronn und Stuttgart gilt aber: Radfahrer und Kinder, die jünger als sechs Jahre sind, und Menschen mit entsprechendem ärztlichen Attest müssen in den Fußgängerzonen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. Schutz wird meistens akzeptiert Das Masketragen in der Innenstadt wird von vielen akzeptiert Die Maskenpflicht in den Heilbronner Fußgängerzonen wurde am Freitagvormittag weitgehend umgesetzt. Das Heilbronner Ordungsamt beschränkt sich vorläufig auf Ermahnungen. Bußgelder sollen später folgen.