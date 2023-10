Schwarz Gruppe sagt Dienstreisen nach Israel ab

Vom Krieg in Israel sind auch Unternehmen in und um Heilbronn betroffen. So hat die Schwarz Gruppe alle Dienstreisen abgesagt. Inspekto sorgt sich um die Kollegen vor Ort.

Zahlreiche Unternehmen in der Region Heilbronn-Franken haben Verbindungen oder eigene Standorte nach Israel. So beispielsweise auch die Schwarz Gruppe mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn). Auch das israelische Start-Up Inspekto hat Verbindungen nach Heilbronn. Die Mitarbeitenden in Deutschland verfolgen genau, was in Israel gerade passiert.

Schwarz Gruppe und Schwarz Digits sagen Dienstreisen ab

Wie die Schwarz Gruppe auf SWR-Anfrage mitteilt, seien aktuell alle Dienstreisen nach Israel abgesagt. Dort befinden sich auch aktuell keine Dienstreisenden des Unternehmens. Erst 2021 hatte die Schwarz Gruppe das israelische Cyber-Unternehmen XM Cyber gekauft. Eine Sprecherin der neu gegründeten Digitalsparte Schwarz Digits teilte mit: "Wir beobachten die Lage in Israel und der Region mit großer Sorge genau und sind in ständigem Austausch mit den XM Cyber Kollegen vor Ort."

Die Sicherheit der dortigen Mitarbeitenden steht an erster Stelle. Nähere Angaben kann das Unternehmen, mit Berufung auf die sich schnell ändernde und schwer einzuschätzende Lage in Israel, nicht machen.

Israelisches Start-Up mit Standort in Heilbronn: Alle wohlauf

Einen ebenso sorgenvollen Blick richten die rund zehn Mitarbeitenden des isralischen Start-Ups Inspekto in Heilbronn in das Heimatland des Unternehmens. Inspekto stellt spezielle Industriekameras her und wurde 2017 in Tel Aviv gegründet. 2021 siedelte sich das Unternehmen mit einem Standort auch in Heilbronn an.

Eine Sprecherin gab an, dass alle der rund 40 Mitarbeitenden in Tel Aviv wohlauf seien. Zwar sei die Lage auch in Tel Aviv angespannt, doch könne der Betrieb aktuell noch aufrecht erhalten werden. Natürlich stehe man in engem Kontakt zur Belegschaft im Nahen Osten. Die gesamte Entwicklung des Start-Ups sitzt in Israel.

Weitere Unternehmen haben Verbindungen nach Israel

Weitere Unternehmen pflegen ebenfalls Kontakte nach Israel, haben dort aber keine eigenen Standorte oder Mitarbeitenden. Dennoch ist man in Gedanken bei den Vertriebspartnern vor Ort, heißt es da beispielsweise vom Elektrohersteller ebm-papst aus Mulfingen (Hohenlohekreis).

Zukunftsfonds Heilbronn will sich am Donnerstag äußern

Ebenso pflegt der Zukunftsfonds Heilbronn enge Kontakte zu jungen Unternehmen im Kriegsgebiet. Aktuell kann man keine Aussage über die Lage in Israel treffen, heißt es von deren Seite. Der Zukunftsfonds versteht sich auch als Netzwerk, um israelische Start-Ups und deutsche Unternehmen zusammenzubringen.