In der Region Heilbronn Franken können weitere Flüchtlinge, auch aus Afghanistan, aufgenommen werden. Dies hat eine Abfrage bei den Landratsämtern und der Stadt Heilbronn ergeben.

Derzeit sind in den Gemeinschaftsunterkünften rund 2.000 Menschen untergebracht. Insgesamt können in den Gemeinschaftsunterkünften in der Region knapp 3.000 Menschen untergebracht werden.

Belegung der Gemeinschaftsunterkünfte unterschiedlich

Im Landkreis Heilbronn sind seit Anfang Juli rund 40 Personen aus Afghanistan im Zuge der humanitären Hilfe untergebracht. Derzeit sind in den Gemeinschaftsunterkünften des Kreises noch 300 Plätze frei, ebenso wie in der Stadt Heilbronn. 151 Personen können dem Landkreis Schwäbisch Hall noch zugewiesen werden, dort ist die Auslastung weit unter 50 Prozent im Gegensatz zum Main-Tauber Kreis mit einer Belegung knapp 80 Prozent. Hier gibt es freie 52 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften. Auch im Hohenlohekreis ist die Auslastung hoch, jedoch auch die Anzahl der Gesamtplätze sehr niedrig. Dort können derzeit nur noch 35 Menschen aufgenommen werden. Das Landratsamt Hohenlohekreis prüft derzeit die Eignung von Liegenschaften, die der Landkreisverwaltung aufgrund von Miet- oder Pachtverträgen zur Verfügung stehen, auf ihre Nutzbarkeit als Flüchtlingsunterkunft.

Vorläufige Unterbringung direkt in den Stadt- und Landkreisen

Die rund 8.000 afghanischen Ortskräfte, die aktuell aus Afghanistan evakuiert werden, werden zunächst durch den Bund untergebracht und in der Folge nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt. Auf Baden-Württemberg entfallen 13 Prozent der Personen, dementsprechend werden rund 1.100 Menschen im Land unterkommen. Sie werden direkt in die sogenannte "Vorläufige Unterbringung" bei den Landratsämtern und Bürgermeisterämtern der Stadtkreise verteilt. In den Erstaufnahmeeinrichtungen, wie in Ellwangen (Ostalbkreis), müssen deshalb derzeit keine zusätzlichen Plätze für Flüchtlinge bereitgestellt werden.