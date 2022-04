Kreis schafft weitere Unterkünfte für Geflüchtete

Im Main-Tauber-Kreis werden weitere Unterkünfte für Geflüchtete geschaffen, vor allem für Menschen aus der Ukraine. Zum Beispiel seien kurzfristig Unterkünfte in dem ehemaligen Postareal in Tauberbischofsheim in Betrieb genommen worden, so das Landratsamt. Auch das Gebäude der ehemaligen Standortverwaltung der Bundeswehr in Tauberbischofsheim wird zur Flüchtlingsunterbringung eingesetzt, ebenso ein Gebäude des Caritasverbandes in Lauda-Königshofen. Betriebsbereit sei zudem die Notunterkunft in der Sporthalle der Beruflichen Schulen in Bad Mergentheim. Viele Plätze seien in den Unterkünften bereits belegt. Laut Landratsamt soll aber eine Notunterbringung in einer großen Halle möglichst vermieden werden.