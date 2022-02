Zeugin meldet illegales Autorennen

Eine Anruferin hat dem Polizeirevier Bad Mergentheim in den frühen Morgenstunden zwei Fahrzeuge gemeldet, die ein Rennen gefahren sein sollen. Die zwei Autos waren auf der B290 von Tauberbischhofsheim (Main-Tauber-Kreis) in Richtung Bad Mergentheim unterwegs - laut der Anruferin teilweise mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde. Dabei überholten sie sich laut der Zeugin ständig gegenseitig, unter anderem auch in der Überholverbotszone zwischen Unterbalbach und Königshofen. Von einem der Fahrer wurde die Anruferin nach eigenen Angaben bereits kurz nach dem Kreisverkehr Bad Mergentheim in Richtung Edelfingen überholt und teilweise genötigt. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, hielt die beiden 18-jährigen Fahrer an und stellte ihre Personalien fest. Nun sucht die Polizei dringend Zeugen, die das Verhalten der beiden Fahrer beobachtet haben.