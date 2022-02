Seelentröster - Die Psychosoziale Notfallversorgung des DRK-Kreisverbands Heilbronn

Die Ehrenamtlichen der Psychosozialen Notfallversorgung des DRK-Kreisverbands Heilbronn stehen Menschen in extrem belastenden Situationen bei - als Seelentröster in Schockmomenten.

Karina Pauli und Melanie Klinke-Moser gehören zum Team der Psychosozialen Notfallversorgung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Kreis Heilbronn. Sie begleiten zum Beispiel die Polizei beim Informieren der Angehörigen oder kümmern sich um traumatisierte Augenzeugen.

"Bei unseren Einsätzen geht es zu 80 bis 90 Prozent um den Tod"

Das Heilbronner Team umfasst 18 Mitglieder. Im vergangenen Jahr gab es 51 Einsätze. Darunter zum Beispiel der tödliche Brand in Neuenstadt (Kreis Heilbronn) oder ein Falschfahrer auf der A81, der mit seinem Pferdeanhänger bei Ilsfeld (Kreis Heilbronn) gewendet hatte.

Zwei Tote nach Dachstuhlbrand in Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) EinsatzReport24

Alarmiert wird ihr Team von der Rettungsleitstelle in Heilbronn. Sie bekommen erste Infos über den Unfallort und das Geschehen. Vor Ort ist jeder Einsatz individuell, Routine stellt sich nie ein, sagt Karina - Fingerspitzengefühl und Empathie seien gefragt.

Mal reiche ein Taschentuch für die Tränen, mal das Blutdruckmessgerät, erzählt die 38-jährige Karina. Es gehe einfach darum zu zeigen, "Wir sind jetzt für Dich da."

Aus eigener Erfahrung

Karina Pauli kam 2005 zu der Einheit. Ausschlaggebend war ein Ereignis aus ihrer Teenagerzeit. Ihre Oma starb und niemand kümmerte sich in diesem Moment um sie und ihre Schwester. Sie fühlte sich allein gelassen. Auch für ihre Kollegin Melanie Klinke-Moser waren persönliche Schicksalsschläge die Motivation, anderen in solchen Situationen beizustehen. Sie kam vor fünf Jahren zum Team.

Karina Pauli und Melanie Klinke-Moser vom Deutschen Roten Kreuz (v.l.n.r.) SWR

Am Anfang stehen Ausbildungswochenenden, dann laufen die Anwärter ein halbes bis ein Jahr mit in den Einsätzen. Wer sich dann eignet, kann eine Abschlussprüfung ablegen. Ein Psychologiestudium ist keine Voraussetzung, erklärt die 46-Jährige: "Wir machen vor Ort ja keine Therapie mit den Betroffenen. Wir sind im Einsatz ein bis vier Stunden für die Menschen da, hören zu, organisieren, schauen nach dem sozialen Umfeld, wen kann man anrufen." Zudem vermitteln sie auch Fälle an Ärzte und Therapeuten.

Bedarf an psychologischer Hilfe wächst

Das Team arbeitet ehrenamtlich. Es gibt Situationen, da fühlen sich auch die "Seelentröster" nicht in der Lage zu helfen. Zum Beispiel weil sie selbst Kinder im selben Alter wie die Opfer haben. Deshalb können sie selbst vorab entscheiden, ob sie in einen Einsatz gehen wollen. Im Einsatz selbst habe sie sich allerdings noch nie überfordert gefühlt, sagt Karina. Dafür sorge auch das eigene Team und das familiäre Umfeld. Es sei jedoch wichtig, dass man ehrlich zu sich selbst ist.

Der Bedarf an psychologischer Unterstützung ist auch unter den Einsatzkräften in der Vergangenheit gestiegen. Auch weil sich helfen zu lassen, weniger stigmatisiert wird. Gerüche, Geräusche, schreckliche Bilder, all das müssen auch die Rettungskräfte verarbeiten. Dazu kommt, dass es vermehrt Angriffe auf Rettungskräfte gibtVerbal aber auch tätlich. Der Respekt vor einem Helfer in Uniform sei gesunken, meint Karina. Solche Angriffe können für Betroffene sehr belastend sein.

Niemand wird bewertet oder verurteilt

Es gibt schlimme Beziehungstaten, unter Alkohol verursachte tödliche Unfälle. Die Helfer unterscheiden nicht: ob Schuld und Unschuld, gut oder böse - entscheidend ist nur, dass jemand in diesem Moment ihre spezielle Hilfe braucht. Auch unterliegen sie der Schweigepflicht. "Ich denke, eines der wichtigsten Dinge unserer Arbeit ist die Neutralität. Dass man einfach neutral bleibt, ohne zu werten", erläutert Melanie.

Eine schwerer Gang - Angehörige informieren

Ein weiterer typischer Einsatz ist das Begleiten der Polizei, wenn die Beamten Angehörige von Opfern informieren. Die Polizei hat für sich selbst Supervisoren - Karina und Melanie kommen mit, um den Angehörigen beizustehen.

"Du weißt, du klingelst da gleich und danach wird die Welt desjenigen der öffnet, gleich auf den Kopf gestellt. Weil ein Angehöriger tot ist."

Rituale helfen den Helfern

Wenn ein Einsatz beendet ist, helfen Rituale: "Wir ziehen zu Hause die Einsatzkleidung aus und gehen duschen. Mit dem Ablegen der Einsatzkleidung, streifen wir auch den Einsatz symbolisch von uns ab", sagt Melanie. Achtsamkeit und Ruhe sind dann wichtig. Karina geht auf die Couch mit einem warmen Getränk. "Wir geben uns selbst auch den Raum und die Ruhe, die wir den Betroffenen im Einsatz geben", sagt sie.

Das Team der Psychosozialen Notfallversorgung sucht übrigens Nachwuchs. Einfach mal auf der Homepage der DRK-Kreisverbands Heilbronn vorbeischauen.