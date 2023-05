Die Wahl in der Türkei wird in Heilbronn intensiv diskutiert. Nach dem ersten Wahlgang am Sonntag gibt es große Verunsicherung bei Menschen mit türkischer Herkunft.

In Gesprächen auf der Straße in Heilbronn wird nach der Wahl in der Türkei vor allem Verunsicherung deutlich. Zwar werde über die Wahl und die Kandidaten viel diskutiert, aber wohl vorsichtiger als bei vergangenen Wahlen. Öffentlich wollen nur die wenigsten etwas zur Wahl sagen, bei welcher Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan mit 49,5 Prozent der abgegebenen Stimmen nur knapp die notwendige Mehrheit verfehlte. Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu ist ihm mit 44,5 Prozent der Stimmen dicht auf den Versen.

Im Kreis Heilbronn sind rund 11.500 Menschen wahlberechtigt bei der Türkei-Wahl, in der Stadt Heilbronn sind es rund 7.000 Menschen, so das Statistische Landesamt Baden-Württemberg. Gewählt wird in den Generalkonsulaten in Stuttgart oder Karlsruhe. Die Stichwahl ist am 28. Mai bringt.