Corona-Warnstufe: Hilfseinrichtungen für Obdachlose in Heilbronn-Franken fordern Leitfaden

Seit Mittwoch gilt die Corona-Warnstufe. Obdachlose und deren Notunterkünfte seien dabei nicht bedacht worden, bemängeln die Hilfseinrichtungen für wohnungslose Menschen.

Im Moment scheint erst einmal alles beim Alten zu bleiben. Aus der aktuellen Corona-Verordnung des Landes geht nicht klar hervor, wie die genauen Regelungen beispielsweise beim Erfrierungsschutz oder Notunterkünften für wohnungslose Menschen in der Warnstufe sind.

Vorgehen nach bestehendem Hygienekonzept

Aktuell gehe man nach dem bisherigen Hygienekonzept vor, heißt es beispielsweise von der Aufbaugilde Heilbronn. Die bisherigen Abstandsregeln werden weiter durchgesetzt, es herrscht Maskenpflicht und es werden Desinfektions- und Testmöglichkeiten zur Verfügung gestellt.

In kurzfristigen Notunterkünften für Menschen in akuten Notlagen, beispielsweise in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) versuche man die Betroffenen nach Möglichkeit in eigens dafür vorgesehenen Wohnungen unterzubringen. Nach Möglichkeit nur Menschen aus einem Haushalt, so Volker Klein, Referatsleiter Soziales und Integration bei der Stadt Wertheim. So könne man auch ohne Tests Sicherheit gewährleisten, in allen anderen Fällen lasse man sich einen Schnelltest zeigen und bringe maximal zwei Personen in einer Wohnung, mit Möglichkeiten die Abstände einzuhalten, unter.

"Einen PCR-Test von Menschen in akuten Notlagen zu verlangen, ist einfach nicht durchführbar."

Bisher keine konkreten Vorgaben vom Sozialministerium

Aktuell warte man auf eine konkrete Verordnung des Landes, wie mit der Warnstufe umzugehen sei, heißt es von allen betroffenen Stellen, wie der Aufbaugilde, der Erlacher Höhe und auch bei städtisch betriebenen Obdachlosenunterkünften.

Zwar seien beispielsweise viele Besucher der Obdachlosenunterkünfte der Aufbaugilde Heilbronn geimpft, da es dort eine groß angelegte Impfaktion gab. Die Nachweise hätten inzwischen aber viele verloren oder durch den ständigen Aufenthalt im Freien, bei Wind und Wetter, seien diese nicht mehr leserlich. Ein Handy mit der Cov-Pass-App habe aber quasi niemand. Sollte ein Impfnachweis verpflichtend für den Einlass werden, könnte es passieren, dass auch viele Geimpfte draußen bleiben müssten.