Der Präsident der Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken, Harald Unkelbach, legt sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder. Das hätten ihm seine Ärzte aus gesundheitlichen Gründen geraten, heißt es in einer Mitteilung. Unkelbach war fast neun Jahre IHK-Präsident. Bis zu einer Neuwahl steht die amtsälteste Vizepräsidentin Kirsten Hirschmann als kommissarische Präsidentin an der ehrenamtlichen Spitze der IHK. Eine Neuwahl findet voraussichtlich am 8. Dezember statt.