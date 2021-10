Kein Titel für Schwäbisch Hall Unicorns

per Mail teilen

Die Schwäbisch Hall Unicorns haben ihre fünfte Deutsche Meisterschaft verpasst. Gegen die Dresden Monarchs verloren sie im Finale der German Football League 19:28.

Dabei hatten die Unicorns zur Halbzeit des so genannten German Bowl in Frankfurt mit 12:7 geführt. Für Dresden war es der erste Titel im zweiten Finale der Vereinsgeschichte. Schwäbisch Hall stand dagegen zum siebten Mal in Folge im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft. Die Unicorns hatten den German Bowl bereits 2011, 2012, 2017 und 2018 gewonnen.