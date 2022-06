Unicorns suchen Einlaufkids für Samstag

per Mail teilen

Die Bundesliga-Footballer der Schwäbisch Hall Unicorns suchen Kinder, die Lust haben, gemeinsam mit den Spielern in den Optima Sportpark einzulaufen. Das "Family Game" gegen die Allgäu Comets am Samstag steht mit buntem Rahmenprogramm ganz im Zeichen von Familien. Elf Einlaufkids werden gesucht, Jungen und Mädchen zwischen sechs und zwölf Jahren können sich bewerben. "Der Spieler-Einlauf ist das absolute Highlight vor dem Kick-off", heißt es von den Unicorns. "Elf Kinder […] laufen Hand in Hand mit ihren Stars ein und erleben das abschließende Huddle auf dem Spielfeld, wo sich das Team lautstark auf das Spiel einschwört." Bewerbungsschluss ist Donnerstag um 17 Uhr.