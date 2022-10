Cheftrainer der Schwäbisch Hall Unicorns verlässt Verein

Nach ihrem deutschen Meistertitel im American Football müssen sich die Schwäbisch Hall Unicorns jetzt einen neuen Cheftrainer suchen. Coach Jordan Neumann verlässt den Verein.

Wie die Unicorns mitteilen, nimmt der 39-jährige Jordan Neumann ein Angebot aus der europäischen Football-Liga an. Für das Haller GFL-Team beginne nun die Suche nach passenden Nachfolgern.

Neben Jordan Neumann werden auch "Defense Coordinator" Johannes Brenner und Jugendtrainer Cody Pastorino den deutschen Meister Schwäbisch Hall Unicorns verlassen.

"Wir sind enttäuscht und bedauern die Entscheidung der drei sehr."

Die Unicorns hätten mit den Trainern viele Erfolge feiern können, so Wengertsmann. Als eine "Zäsur" bezeichnet Sportdirektor Siegfried Gehrke die Entscheidung des Trios.

Wohl längere Suche nach Nachfolger

Die Haller Unicorns stellen sich auf keinen schnellen Erfolg bei der Trainersuche ein. "So groß ist das Feld der qualifizierten Footballtrainer, die in unsere Struktur und in unsere Philosophie passen, nicht", heißt es in einer Mitteilung.