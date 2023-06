Schwäbisch Hall Unicorns feiern 40-Jähriges

per Mail teilen

Die American Footballer der Schwäbisch Hall Unicorns feiern an diesem Samstag mit einem großen Fest ihr 40-jähriges Bestehen. Viele ehemalige Spieler werden erwartet.

Die Schwäbisch Hall Unicorns feiern mit einem großen Fest ihr 40-jähriges Bestehen. Dazu haben die fünfmaligen Deutschen Meister an diesem Samstag über 200 ehemalige Teammitglieder eingeladen. Beginn der Feier ist 12 Uhr im Optima Sportpark in Schwäbisch Hall, so Unicorns-Sprecher Axel Streich.

Erfolgsmodell Football in Schwäbisch Hall

Mit einer Gruppe Abiturienten hat vor rund 40 Jahren alles begonnen. Die Gruppe hat Football bei der TSG aufgebaut. Längst sind die Unicorns die hochklassigste Sportart in Schwäbisch Hall. Und der Verein entwickelt sich und das Sportangebot weiter. Im vergangenen Jahr ist erstmals die Frauenmannschaft gestartet, die sich auch großer Beliebtheit erfreue, so Streich.