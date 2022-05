Unicorns starten in die neue Saison

Die American Footballer der Schwäbisch Hall Unicorns starten am Samstag um 17 Uhr in die neue Saison. Zum Auftakt gegen den letztjährigen Halbfinalisten Saarland Hurricanes ist auch einiges um das Spiel herum geboten. Einlass ist bereits um 15:30 Uhr, eine Stunde später startet die Pregame-Show, zu der auch die Rathausspitze erwartet wird. In der Halbzeit ist der Große Siedershof im OPTIMA Sportparkt zu Gast. Es verspricht ein spannendes Spiel zu werden, so Halls Head Coach Jordan Neuman. Zum Zeichen der Verbundenheit mit Schwäbisch Hall und den Siedern trägt der Spieltag den Titel "Salt City Game", also "Salz Stadt Spiel".