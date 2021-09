per Mail teilen

Die Schwäbisch Hall Unicorns haben die Süd-Meisterschaft in der deutschen American Football-Liga geholt. Es ist das elfte Mal, dass den Hallern die Süd-Meisterschaft gelingt. Eigentlich hätte für den Titel schon ein Unentschieden gegen die Saarland Hurricanes ausgereicht. Am Ende stand es 28:0 für die Unicorns. Die damit elfte Süd-Meisterschaft ist perfekt. Im aktuellen Playoff-Spielplan bedeutet das nun, dass die Unicorns im Viertelfinale um den deutschen Gesamttitel stehen. Das findet am 18. September statt, mögliche Gegner wären entweder Köln oder Braunschweig.