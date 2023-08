per Mail teilen

Beim Auswärtsspiel in Straubing stellt ein Blitzstart der Schwäbisch Hall Unicorns schon früh die Weichen auf Sieg. Am Ende konnten sie mit 7:42 einen deutlichen Sieg feiern.

Die Schwäbisch Hall Unicorns haben am Samstag bei den Straubing Spiders mit 7:42 gewonnen. Zur Pause stand es bereits 7:21. Die Footballer der TSG konnten damit ihren 333. Pflichtspielsieg in der 40-jährigen Geschichte feiern.

Defense punktet zum Start gleich zweimal

Der Start der Partie war bemerkenswert. Früh konnten sich die Unicorns mit zwei Touchdowns in Führung bringen, und das ohne eine Beteiligung der eigenen Offense. Monteze Latimore erzielte einen 40-Yard-Interception-Return. Danach gelang dem ehemaligen Straubinger DeShaun Paper ein 57-Yard-Punt-Return. Im zweiten Viertel kam Straubing dann erst durch einen Touchdown auf 7:14 heran. Der Haller Running Back erhöhte dann mit einem kurzen Lauf auf 7:21.

Die Nummer 15 der Unicorns Lars Kozlowski am Ball. Manfred Löffler

Head Coach Rothe zufrieden

Nach der Pause spielten die Unicorns die Uhr souverän herunter, dabei erzielten sie aber noch 21 Punkte. Besonders erwähnenswert ist der Touchdown von Caleb Schweigart nach einem 80-Yard-Pass von Quarterback Ian Gehrk. Head Coach Christian Rothe war mit dem 7:42 zufrieden und lobte den "phänomenalen Start" sowie die konsequente Defense.

Zum Endspurt der regulären Saison stehen die Unicorns in der Gruppe Süd der Erima GFL auf Platz 2. Am kommenden Samstag geht es gegen die Ravensburg Razorbacks, die bisher in der Saison nur zwei Erfolge verzeichnen konnten.