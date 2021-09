Unicorns im Halbfinale um Deutsche Meisterschaft

Die Schwäbisch Hall Unicorns stehen am Samstag im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft in der German-Football-League (GFL), der deutschen Football-Bundesliga. Sie gewannen am Wochenende im Viertelfinale zu Hause mit 38:13 gegen den amtierenden Deutschen Meister New Yorker Lions Braunschweig. Im Halbfinale spielen die Unicorns gegen die Potsdam Royals im heimischen Optima-Sportpark. Bereits im August gewannen die Unicorns ihre elfte Süd-Meisterschaft. Die GFL ist in zwei Gruppen (Nord und Süd) eingeteilt. Die jeweils besten vier Teams kommen in die Playoffs.