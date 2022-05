Schwäbisch Hall Unicorns feiern starken Saisonauftakt

Die Schwäbisch Hall Unicorns haben am Samstag einen sehr starken Saisonauftakt gezeigt. Mit 48:14 gewannen sie gegen die Saarland Hurricanes. Vor gut 2.000 Zuschauern haben die Unicorns im Optima Sportpark die etwas verletzungsgeschwächten Gegner übertrumpft. Die Schwäbisch Haller nehmen aus dem Auftaktsieg eine gute Portion Optimismus mit, so Pressesprecher Axel Streich. Das Ziel heißt als amtierender Vizemeister, sie wollen in den German Bowl und "diesen auch mal wieder gewinnen", sagte Streich dem SWR. Dafür müsse jetzt erst einmal die Punktspielrunde absolviert werden. Kommenden Sonntag spielen die Unicorns auswärts in Ravensburg.