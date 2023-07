Erfolg der Unicorns - mit 100. Touchdown durch Tyler Rutenbeck

per Mail teilen

Ein deutlicher Sieg gegen die Saarland Hurricanes und als Lohn der zweite Tabellenplatz in der German Football League Süd: 30:14 hieß es am Samstag im OPTIMA Sportpark.

Die Schwäbisch Haller Unicorns haben am Samstag einen 30:14-Erfolg gegen die Saarland Hurricanes erzielt. Die Haller ziehen damit in der Tabelle der ERIMA-German Football League (GFL)-Süd an ihren Gästen vorbei und stehen nun auf dem zweiten Platz. Spieler des Tages war Tyler Rutenbeck, der vor rund 2.000 Zuschauern seinen 100. Touchdown für die Unicorns erzielen konnte.

Unicorns geben Führung nicht her

Die Saarländer hatten bis vor dem Spiel durchschnittlich 40 Punkte pro Spiel in dieser Saison erzielt - dank der Defense der Unicorns blieben sie am Samstag deutlich darunter. Doch für die Fans war es eine Geduldsprobe: Erst 49 Sekunden vor Ablauf des ersten Viertels konnten die Haller zum ersten Mal punkten: Tyler Rutenbeck brachte den Gastgeber mit 7:0 in Führung.

Von da an gaben die Unicorns die Führung kein einziges Mal mehr ab. Zwischendrin kamen die Hurricanes einmal noch nah dran mit 16:14, konnten ab dann jedoch keinen Punkt mehr erzielen. Für den Endstand 30:14 sorgte dann wieder Tyler Rutenbeck - sein 100. Touchdown für die Unicorns.

Tyler Rutenbeck gelang sein 100. Touchdown für die Unicorns. Seit 2016 spielt er in Schwäbisch Hall. Manfred Löffler

Am 5. August geht es für die Unicorns dann gegen die Straubing Spiders, die im Moment auf Tabellenplatz fünf stehen.