Schwäbisch Hall Unicorns gewinnen 49:7 gegen Ravensburg

per Mail teilen

Die Siegesserie der Schwäbisch Hall Unicorns geht weiter. Am Samstag siegten die Football-Bundesligisten auswärts in Ravensburg mit 49:7.

Die Schwäbisch Hall Unicorns sind amtierende Deutsche Meister in der American-Football-Bundesliga. Und sie nehmen erneut Kurs auf die Südmeisterschaft.

Am Samstag besiegten sie die Ravensburg Razorbacks auswärts deutlich mit 49:7. Damit haben Unicorns ihre Chance auf Heimrecht in den Playoffs gewahrt. Die Gastgeber müssen dagegen um den Klassenerhalt in der ersten Liga bangen.

U19-Halbfinale um die deutsche Jugendmeisterschaft

Spannend wird es am Sonntagnachmittag für den Schwäbisch Haller Football-Nachwuchs. Um 16 Uhr empfängt das U19-Team der Unicorns die Berlin Adler zum Halbfinale um die deutsche Jugendmeisterschaft.