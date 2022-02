Ungewöhnliche Einsätze der Feuerwehr Heilbronn

Auf ihrer Facebookseite berichtet die Feuerwehr Heilbronn über "ungewöhnliche Einsätze". Unter anderem geht es mit schwerem Gerät gegen Ringe an den unterschiedlichsten Körperstellen.

Große, rote Feuerwehrautos, die mit langen Schläuchen bedrohliche Flammen in brennenden Häusern bekämpfen - das ist das Bild, das wohl jeder im Kopf hat, sobald er an die Feuerwehr denkt. Aber: Da gehört noch viel mehr dazu - das betonte auch die Feuerwehr Heilbronn jüngst mit einem Post auf ihrer Facebook-Seite.

Fingerspitzengefühl gefragt

Besonders intim war die Entfernung eines Penisrings mit einem Trennschleifer.

"Die Körperstellen, an denen manchmal äußerst massive Stahlringe entfernt werden müssen, sind eher etwas ausgefallen - aber für die Feuerwehrleute schon lange nichts Neues mehr."

Wenn die Feuerwehr den OP-Saal übernimmt

Am häufigsten muss die Feuerwehr Heilbronn nach eigenen Angaben Fingerringe entfernen. Die meisten solcher Einsätze werden in der feuerwehreigenen Werkstatt vollzogen. Hin und wieder komme es aber auch vor, dass die Hilfe der Feuerwehr direkt in OP-Sälen der Krankenhäuser benötigt werde. Dies sei meist dann der Fall, wenn die Betroffenen zu lange gewartet hätten und schon Vereiterungen oder sogar Blutvergiftungen an Fingern bestünden, heißt es seitens der Feuerwehr.

Krankenhäuser selbst hätten begrenzte Möglichkeiten, wenn es um technische Hilfeleistungen ginge, erklärt Jürgen Vogt, Pressesprecher der Heilbronner Feuerwehr. Daher rückt die Feuerwehr an, mit Trennschleifer und weiteren Gerätschaften, die man dafür nicht unbedingt erwarten würde, so die Feuerwehr Heilbronn. Wirklich ungewöhnlich sei für die Einsatzkräfte dabei schon lange nichts mehr.

"Da gibt's nix, was es nicht gibt"

"Wir hatten schon alles", erzählt auch Pressesprecher Vogt dem SWR Studio Heilbronn. Von Kindern, deren Köpfe in Geländern stecken bleiben bis hin zu Frauen, die beim Handysuchen im Auto ihren Arm so einklemmen, dass sie ihn allein nicht mehr rausbekommen.

Immer mal wieder komme es auch zu Besuchen auf der Wache, von jungen Männern in Handschellen. "Das hatten wir schon oft", winkt Vogt ab. Bei Junggesellenabschieden fließe Alkohol und dann verliere man die Schlüssel für die Handschellen. Auch dabei hilft die Feuerwehr, die Handschellen zu entfernen. - "(...) natürlich nach Überprüfung der Personalien" und Rücksprache mit der Polizei.