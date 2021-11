Covid-Betroffener: "Ich habe nicht gedacht, dass Corona so schlimm ist"

Er ist 66 Jahre alt und hat das Coronavirus unterschätzt. Jetzt rät der Mann, sich impfen zu lassen, denn er liegt aktuell auf der Corona-Station im Heilbronner SLK- Klinikum.

Der 66-Jährige Corona-Patient will anonym bleiben und seinen Namen nicht in der Presse lesen. Er ist zu einem längeren Gespräch mit dem SWR bereit, via Handy.

"Ich weiß nicht, warum wir uns nicht haben impfen lassen"

Der Mann ist immer noch schockiert darüber, dass ihn und seine Ehefrau eine Corona-Infektion derart heftig treffen konnte. Beide hatten sich bislang nicht impfen lassen. Zwar habe es viele Diskussionen in der Familie über das Impfen gegeben: "Die einen sagten, es ist gut. Die anderen sagten, es ist nicht gut", so der SLK-Klinkum-Patient.

"Ich habe mir gedacht, ich warte ab. Ich weiß nicht, warum wir uns nicht haben impfen lassen. Jetzt würde ich es sofort machen."

In der vergangenen Woche hatte ein Corona-Schnelltest bei dem Mann ein positives Ergebnis angezeigt. Der 66-Jährige suchte sofort eine Corona-Schwerpunktpraxis im Neckarsulmer Stadtteil Obereisesheim (Kreis Heilbronn) auf und machte dort einen PCR-Test, der ebenfalls positiv ausfiel.

Das Heilbronner SLK-Klinikum in Corona-Zeiten (Archivbild) SWR

Grippeähnliche Symptome bis zum Zusammenbruch

Bereits kurz nach seiner Corona-Infektion fühlte er sich immer schlechter. Er hatte nach eigenen Angaben mehrere starke grippeähnliche Symptome wie Glieder-, Kopf- oder Bauchschmerzen. Zuhause sei er dann schließlich zweimal kollabiert, seine Frau habe den Krankenwagen rufen müssen.

Der Corona-Patient wurde sofort ins Heilbronner SLK-Klinikum am Gesundbrunnen gebracht und dort behandelt. In der Zwischenzeit erkrankte auch seine Ehefrau schwer an Corona. Bei ihr waren die Symptome deutlich heftiger: "Sie hat es ganz schlimm erwischt", so der 66-Jährige. Die Frau hatte Atemprobleme und musste zeitweise auf der Intensivstation versorgt werden.

Gesund sind beide noch nicht

Inzwischen bereut es der 66-Jährige sehr, dass er sich nicht hat impfen lassen.

"Von meiner Seite sage ich jetzt: Die Impfung muss sein."

Mittlerweile geht es dem Corona-Patienten wieder etwas besser, seine Frau liegt nicht mehr auf der Intensivstation. Aber gesund sind beide noch nicht. Dem 66-Jährigen machen aktuell noch Herzrhythmusstörungen zu schaffen. Vor allem seine Frau wird wohl länger brauchen, um wieder richtig auf die Beine zu kommen.

Veränderte Sichtweise von einzelnen Patienten

Auf der Corona-Station in den SLK Kliniken erleben Ärzte solche veränderten Sichtweisen öfter. Laut SLK-Pressestelle habe etwa ein zuständiger Arzt in den vergangenen Tagen von drei Patienten berichtet, die es bereuten, nicht geimpft gewesen zu sein. Diese hätten sich lediglich auf ihr Immunsystem verlassen.

33-Jähriger sieht nach Intensivstation Impfen anders

Seine Meinung zum Thema Impfen und Corona hat auch ein 33 Jahre alter Mann aus Heilbronn grundlegend geändert.

"Mein Appell geht dahin, dass man sich impfen lassen sollte. Ich bin nicht völlig überzeugt von den Impfstoffen, aber wenn man schwere Verläufe damit vermeiden kann, dann ist schon jedem geholfen."

Wegen Corona: Mit Zwillingsbruder im Krankenhaus

Dem SWR gewährte der Mann Einblick in seine Krankenakte. Auch er will aber anonym bleiben. Im März steckte sich der 33-Jährige bei seinem Zwillingsbruder mit Corona an. Dieser hatte sich auf der Arbeit infiziert. Beide lagen schließlich zusammen im Heilbronner SLK-Klinikum.

Während es dem Bruder nach Infusionen besser ging, spitzte sich bei dem 33-Jährigen die Situation immer mehr zu.

"Am zweiten Tag im Krankenhaus bekam ich keine Luft mehr. Ich bin bei Bewusstsein ins künstliche Koma versetzt worden, für insgesamt zwölf Tage."

Im ärztlichen Brief ist nüchtern von einer "Covid-Pneumonie mit schwerem Verlauf, vermutlich B 1.1.7-Mutante" die Rede. Die Lunge war bei dem 33 Jahre alten Projektingenieur stark entzündet.

Lob an Ärzte und Pflegepersonal im SLK-Klinikum

Als er aus dem künstlichen Koma erwachte, fühlte sich der Mann geradezu ans Bett gefesselt. Die Muskeln hatten abgebaut, dem 33-Jährigen ging es schlecht. Seinen großen Wunsch nach einer kalten Cola erfüllten ihm die Pfleger.

"Die Ärtze und Pfleger leisten eine fabelhafte Arbeit. Bei allen Debatten - ohne dieses tolle Personal wäre ich nicht mehr da. Deswegen bin ich sehr dankbar dafür."

An den Krankenhausaufenthalt schloss sich eine mehrwöchige Reha an. Mittlerweile geht es dem 33-Jährigen wieder besser. Allerdings kommt er etwa beim Treppensteigen oder bei Belastung immer noch sehr "ins Schnaufen", weil die Sauerstoffsättigung noch nicht wieder normal ist.

"Traurig" wegen der aktuellen Corona-Welle

Vor zehn Wochen konnte der Projektingenieur auch wieder an seine Arbeitsstelle bei einem Familienunternehmen in der Region zurückkehren. Die Kollegen und die Firmenleitung hätten ihn vorbildlich behandelt und begrüßt.

Die aktuelle Corona-Welle mit den hohen Patientenzahlen in den Kliniken der Region findet der Mann einfach nur "traurig". Er hat am eigenen Körper erleben müssen, wie schlimm eine Covid-Erkrankung verlaufen kann. Er sei gelassener geworden, sagt er.

"Ich weiß jetzt einfach, dass man von heute auf Morgen schon unter der Erde liegen kann. Ich blicke positiv gestimmt in die Zukunft."

Die SLK-Kliniken Heilbronn Zum Verbund der SLK-Kliniken Heilbronn gehören drei Krankenhaus-Standorte: das Heilbronner Klinikum am Gesundbrunnen, das Klinikum am Plattenwald in Bad Friedrichshall und die Geriatrische Rehaklinik in Brackenheim. Nach eigenen Angaben gibt es über 1.400 Betten. "Jährlich werden mehr als 70.000 Patienten stationär und über 170.000 Patienten ambulant behandelt", heißt es auf der Homepage. Außerdem befindet sich die Lungenklinik Löwenstein, eine Tochterklinik, im SLK-Verbund. "Sie verfügt über 205 Betten und behandelt jährlich rund 8.200 Patienten stationär sowie knapp 12.000 ambulant." Weiter betreiben die SLK-Kliniken Gesundheitszentren in Möckmühl und Brackenheim.

In den Heilbronner SLK-Kliniken werden aktuell (Stand: 25. November) 95 Covid-Patienten stationär behandelt, davon 19 intensivmedizinisch.