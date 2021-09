per Mail teilen

Ein unbekannter Mann hat am Wochenende aus einer Tiefgarage in Ingelfingen (Hohenlohekreis) einen Feuerlöscher entwendet. Den Inhalt des Löschers hat er dann in den Brunnen vor dem Ingelfinger Rathaus gespritzt. Nach Zeugenaussagen soll der Mann einen auffälligen Zylinder getragen haben. Die Polizei bittet um Hinweise.