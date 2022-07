Unfallzug soll Donnerstag geborgen werden

Die Gleisbaumaschine, die vergangene Woche brennend und führerlos bis in den Öhringer Bahnhof (Hohenlohekreis) gerollt ist, soll am Donnerstag geborgen werden. Dafür muss ein Autokran vor Ort aufgebaut werden. Die tonnenschwere Gleisbaumaschine soll damit auf einen Tieflader gehoben werden. Dafür muss der Bereich am Öhringer Bahnhof am Mittwoch vorbereitet werden. Anschließend soll die Gleisbaumaschine in einem Depot weiter untersucht werden, teilt die Bundespolizei auf Anfrage mit. Zum Beispiel soll die genaue Brandursache und warum sich die Bremsen gelöst haben, geklärt werden. Die Ermittlungen vor Ort sind bereits abgeschlossen. Zur Unfallursache könne man aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Angaben machen, von einer Straftat gehe man derzeit nicht aus.