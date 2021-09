per Mail teilen

Nach einem Unfall in Lauda-Königshofen-Gerlachsheim (Main-Tauber-Kreis) am Dienstagabend ist der Unfallverursacher geflüchtet. Die alarmierte Polizei fand einen 27-Jährigen, den mutmaßlich Gesuchten, in der Nähe. Er war offenbar alkoholisiert und wehrte sich gegen einen Test. Zudem hatte er eine geladene Druckgaswaffe dabei. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.