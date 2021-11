Lkw-Fahrer begeht Fahrerflucht und baut weiteren Unfall

Ein Lkw-Fahrer auf Unfallflucht ist auf der B27 bei Neckarsulm (Kreis Heilbronn) von der Straße abgekommen und hat eine Leitplanke und eine Lärmschutzwand beschädigt. Nur etwa zehn Minuten zuvor hatte der 51-Jährige am Mittwochabend mutmaßlich auf der A6 in Richtung Mannheim einen Auffahrunfall verursacht, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Zusammenstoß mit Leitplanke und Lärmschutzwand habe sich der Mann leicht verletzt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Weil er unter Verdacht stand, Alkohol getrunken zu haben, wurde ihm den Informationen zufolge Blut abgenommen. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Am Lkw entstand ein Totalschaden. Der Sachschaden liegt Schätzungen zufolge im hohen fünfstelligen Bereich.