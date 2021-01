Ein 37 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntag auf der A6 nahe Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) frontal in eine Wildschweinrotte geprallt, die plötzlich über die Autobahn lief. Zwei Wildschweine verendeten an der Unfallstelle, der Mann blieb unverletzt, an seinem Wagen entstand aber 6.000 Euro Sachschaden.